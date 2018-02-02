Askerlik süresi uzatıldı mı, işte o açıklama

Askerlik süresinin uzatıldığına dair ortaya atılan iddia yalan çıktı

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama kaynak gösterilmiş ve askerlik süresinin uzatıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia TRT dahil birçok basın kuruluşu tarafından da haberleştirilmişti.

Ancak daha sonra ulaşılan kaynaklar haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdiler. TSK’dan yapılan açıklamada “Askerlik süresinin uzatıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.