Ambalaj fabrikasında patlama oldu yaralılar var
İzmir'de bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda çıkan yangın nedeniyle 4 işçi yaralandı. Yangına müdahale eden ekipler çalışmalarına devam ediyor
Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama anında depoda bulunan 4 işçi yaralanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İŞÇİLERİN DURUMU NASIL
Yaralanan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Polis çevrede önlem alırken, yangına İzmir’in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınmadığı belirtildi.