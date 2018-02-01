01/02/2018 19:23
Ankara'daki patlamanın ardından Vali Topaca'dan açıklama
Reuters’ın da geçtiği son dakika haberine göre Ankara'da meydana gelen patlama başkentin bir çok noktasından duyuldu
Gelen ilk bilgilere göre patlamanın Ankara Vergi Dairesi’nde doğalgaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.
VALİ İLK AÇIKLAMAYI YAPTI
Patlamaya ilişkin resmi açıklama Ankara Valisi Ercan Topaca’dan geldi. Topaca, patlama sırasında binanın boş olduğunu ve polisin olay yerinde inceleme yaptığını bildirdi.