01/02/2018 19:23


Ankara'daki patlamanın ardından Vali Topaca'dan açıklama

Ercan Topaca

Reuters’ın da geçtiği son dakika haberine göre Ankara'da meydana gelen patlama başkentin bir çok noktasından duyuldu

Gelen ilk bilgilere göre patlamanın Ankara Vergi Dairesi’nde doğalgaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

VALİ İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Patlamaya ilişkin resmi açıklama Ankara Valisi Ercan Topaca’dan geldi. Topaca,  patlama sırasında binanın boş olduğunu ve polisin olay yerinde inceleme yaptığını bildirdi.

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