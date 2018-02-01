Hakkari'den acı haberler peş peşe geliyor şehit ve yaralılar var

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafındaki teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.