01/02/2018 17:11


Hakkari'den acı haberler peş peşe geliyor şehit ve yaralılar var

hakkari'de çatışma

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafındaki teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

 
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