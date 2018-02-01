01/02/2018 17:07


Kilis'e atılan roket restorana isabet etti

kilis haberleri

Teröristler tarafından ateşlenen roket Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restorana isabet etti.

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, Kilis'teki olayı şu cümlelerle anlattı:

"Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü. 

Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu. Ancak yaralı sayısı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. Bölgede akşam saatleri olduğu için yoğunluk yaşanıyordu. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoran ile ilgili polis incele yapılıyor."

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