01/02/2018 12:13


Hakkari'de terör saldırısı 1 asker şehit 5 asker yaralı

şehit haberleri

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından üs bölgesine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 1 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı

Alınan son bilgiye bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

 
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