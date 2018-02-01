01/02/2018 09:01


Meteoroloji açıkladı yarın yağışlı hava geliyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarından itibaren yurda yağışlı hava giriş yapacak

Türkiye’yi etkisi altına alacak yeni yğaışlı hava dalgasıyla sıcaklıklarda çok büyük bir değişim olmayacak. Sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde kar beklenirken yurdun önemli bir kısmı yağmurun etkisi altında olacak. Küresel tahmin sistemlerine göre kar getirebilecek hava sisteminin 8-9 Şubat tarihlerinde gelme ihtimali bulunuyor, yeni hava sistemine dair detaylar yine sozcu.com.tr’de olacak.

İSTANBUL GÜNEŞE HASRET KALACAK

Yarından itibaren İstanbul’u etkilemesi beklenen yağmurlu hava günlerce devam edecek. Güneşli havanın keyfini süren İstanbullular için bugün son güneşli gün.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimleri ile sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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