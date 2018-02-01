01/02/2018 08:55


Irak'ın kuzeyine yönelik harekatta 49 terörist öldürüldü

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatı sonucunda 49 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, 29 Ocak tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine icra edilen iki ayrı hava harekatı ile ilgili olarak bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi. 


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