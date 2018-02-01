01/02/2018 07:48


Küçükçekmece'de polis ekipleri o evlerde arama yaptı

küçükçekmece operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı kişiler de gözaltına alındı

Önceden belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, dairelerde bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir odada bulunan halıların altında satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca odanın içinde bulunan oyuncak bir ayının içine gizlenmiş uyuşturucu hapların da ele geçirildiği görüldü.

Küçükçekmecede gece yarısı operasyonBu sırada operasyon yapılan dairedeki bir şüphelinin apartmanın bahçe katına içinde esrar paketlerinin bulunduğu poşeti attığını tespit eden polis ekipleri aşağı inerek bir süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda aşağı atılan uyuşturucu maddeler bulunduğu yerden alındı.

Küçükçekmecede gece yarısı operasyonEvde yapılan aramalarda hassas terazi, bir miktar para ve çok sayıda cep telefonunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin ele geçirdiği cep telefonlarından birisinin sürekli çalması dikkat çekti. Baskın yapılan evde 2 otomobil anahtarı bulan polis ekipleri, sokak içerisinde park halinde duran araçlarda detaylı arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


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