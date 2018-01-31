31/01/2018 13:23


Zeytin Dalı harekatında bugüne kadar kaç terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı harekatı

20 Ocak Cumartesi günü TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başladığından bu yana 712 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Harekatın 12. gününde TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.”

 

mustafa Öz
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