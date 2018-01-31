31/01/2018 10:38


Reyhanlı'da bir eve roket isabet etti ölü ve yaralılar var

reyhanlı haberleri

Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından ateşlenen roket Reyhanlı'daki bir eve isabet etti

İHA'nın geçtiği habere göre saldırıda 17 yaşındaki Fatoş Avlamak adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı. AA ise biri ağır iki kişinin yaralandığını bildirdi.Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birinin de boş bir araziye düştüğü belirtildi.

AA Adana Bölge Müdürü Kemal Tirik, "Saldırının ardından TSK'ya bağlı obüs topları ve roketatarlar Afrin'deki terör hedeflerine misliyle karşılık verdiler. Şu anda Reyhanlı'dan da sesleri duyabiliyoruz" dedi.


Youtube
Youtube beklenen müjdeyi verdi
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 31 Ocak 2018 altın fiyatları
Giresunspor Fenerbahçe
Giresunspor Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'nın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı
zeytin dalı harekatı
TSK'dan Afrin operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması
İlgili Haberler
sıcak hava

Kar beklerken yaz geliyor sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak

Ahmet Demircan

Sağlık Bakanlığından TTB'nin açıklamasına sert tepki

Prof. Dr.Gençay Gürsoy

Eski TBB Başkanından gözaltılara yönelik ilk açıklama

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi önünde polis müdahalesi

Son Dakika Haberleri
Youtube

Youtube beklenen müjdeyi verdi

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 31 Ocak 2018 altın fiyatları

Giresunspor Fenerbahçe

Giresunspor Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri

zeytin dalı harekatı

TSK'dan Afrin operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Siyah - Beyaz

Merhabalar, Bu hafta yılın en kısa ayına merhaba diyoruz. Bakalım bu hafta Londra’da neler oluyor.   VOTES FOR WOMEN - KADINLARA OY Bundan tam 100 yıl önce, 1918’de Birleşik ...

Devam