Kar beklerken yaz geliyor sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Ege ve Akdeniz kıyılarında bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak

Antalya’da sıcaklıkla hafta boyunca 20 derece civarında seyredecek. İzmir’de de sıcaklıklar ortalamaların üzerinde ve 17 derece civarında. İstanbul’da 11 derece olan sıcaklıklar gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek.

Bugün 20 dereceyi görecek Antalya’da önceki yıllarda 31 Ocak tarihinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık yaşanacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan ve sozcu.com.tr tarafından incelenen veriler mevsim anormalliklerini ortaya koydu. Geçmiş verilerin ortalaması olarak en yüksek sıcaklığın 15 derece olarak hesaplandığı Antalya’da 31 Ocak tarihinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek uç sıcaklık 18,6. Meteoroloji verilerine göre bugün ise 20 derece bekleniyor.

HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK

Yurtta 5 günlük hava durumuna göre hafta sonu yurdu etkilemeye başlayacak yağışlı hava dalgasına rağmen sıcaklıklar çok fazla düşmeyecek.

YAĞIŞ SADECE DOĞU KARADENİZ’DE

Yurdun en yağışlı bölgelerinden olan Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı Meteoroloji bir uyarı yayınladı.

Rize'de bu gece yarısından sonra Doğu Karadeniz'de yeniden başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğu ilçelerinde (Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz'i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Artvin'de bu gece yarısından sonra Doğu Karadeniz'de yeniden başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Artvin'in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz'i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.