30/01/2018 14:19


Eski TBB Başkanından gözaltılara yönelik ilk açıklama

Prof. Dr.Gençay Gürsoy

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr.Gençay Gürsoy, Afrin operasyonu hakkında 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi!' ifadesini kullanan TBB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ile ilgili konuştu

Gürsoy bu açıklamanın 200 yıllık bir metin olduğunu belirterek, “Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum” dedi.

T24'e konuşan Gürsoy, şunları söyledi:

TTB kurulduğundan beri dünyadaki benzer örgütlere paralel olarak yaşamı, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir meslek örgütüdür. Bu son gözaltı kararıyla ilgili açıklama ise neredeyse 200 senelik uluslararası metindir. Bu meslekle ilgili Dünya Tabipler Birliği’nin de ajandasında olan, onun da metinlerinden biridir. İfade ettiği tek şey, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu meselesidir. Şimdi iddia ediliyor, “Bu savaş değildir, operasyondur” diye. Bu terminolojiyi TTB'nin böyle kullanması zorunluluğu yoktur. Sonuç olarak askeri birlikler orada, ölümler ortada. TTB'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir TTB Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum.

 

fıdan osoy
Advantage Avukatlık Türk Hukuku Alanında Hizmet Vermeye Başladı
ilkgul karaca
Siyah - Beyaz
necdet sivasli
Amerika gerilimi tırmandırıyor
Deniz Naki
PFDK'dan Deniz Naki'yi şok eden ceza
Mesut Koygun
FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun son yolculuğuna uğurlandı
İlgili Haberler
Ahmet Demircan

Sağlık Bakanlığından TTB'nin açıklamasına sert tepki

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi önünde polis müdahalesi

mayın

Teröristlerin hain tuzağını askerler son anda fark etti

Muzaffer Külcü

Cumhurbaşkanı istedi Çorum Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika Haberleri
fıdan osoy

Advantage Avukatlık Türk Hukuku Alanında Hizmet Vermeye Başladı

ilkgul karaca

Siyah - Beyaz

necdet sivasli

Amerika gerilimi tırmandırıyor

Deniz Naki

PFDK'dan Deniz Naki'yi şok eden ceza

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam