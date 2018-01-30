Eski TBB Başkanından gözaltılara yönelik ilk açıklama

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr.Gençay Gürsoy, Afrin operasyonu hakkında 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi!' ifadesini kullanan TBB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ile ilgili konuştu

Gürsoy bu açıklamanın 200 yıllık bir metin olduğunu belirterek, “Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum” dedi.

T24'e konuşan Gürsoy, şunları söyledi:

TTB kurulduğundan beri dünyadaki benzer örgütlere paralel olarak yaşamı, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir meslek örgütüdür. Bu son gözaltı kararıyla ilgili açıklama ise neredeyse 200 senelik uluslararası metindir. Bu meslekle ilgili Dünya Tabipler Birliği’nin de ajandasında olan, onun da metinlerinden biridir. İfade ettiği tek şey, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu meselesidir. Şimdi iddia ediliyor, “Bu savaş değildir, operasyondur” diye. Bu terminolojiyi TTB'nin böyle kullanması zorunluluğu yoktur. Sonuç olarak askeri birlikler orada, ölümler ortada. TTB'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir TTB Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum.