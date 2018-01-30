30/01/2018 13:54


Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi önünde polis müdahalesi

Türk Tabipleri Birliği

Afrin operasyonu için “savaş bir halk sorunudur” diyen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi'nde yaptığı arama sırasında bazı birlik üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.Aralarında CHP ve HDP milletvekilleri ile Halk Evleri, DİSK, KESK, Ankara Tabip Odası üyelerinin de bulunduğu grup ile polis arasında kısa bir süre arbede yaşandı. Polis ekiplerinin TTB binasındaki aramaları devam ederken, bina önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup polisin müdahalesine rağmen alandan uzaklaşmadı.Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları neticesinde toplanan deliller incelenmek üzere çuvallarla emniyete götürüldü.

 

Türk Tabipleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi önünde polis müdahalesi
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