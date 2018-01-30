30/01/2018 13:52


Teröristlerin hain tuzağını askerler son anda fark etti

mayın

Zeytin Dalı Harekatının 11. gününde önemi gelişmeler yaşandı. Görevli askerler, taş süsü verilmiş mayın ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 11. gününe girdi. TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, 9’uncu günde stratejik öneme sahip Burseya Dağı teröristlerden arındırıldı. Türk askeri ve ÖSO askerleri Suriye’nin Haliliye köyünü de teröristlerden arındırdı.

Askerlerin dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.

 

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