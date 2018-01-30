30/01/2018 10:30


Teröristler Kilis'e roketli saldırı düzenledi

roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK tarafından Kilis'e roket atıldı

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.


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