30/01/2018 07:44


Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 8 hedef imha edildi

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında örgüte ait 8 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi. 

 
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