29/01/2018 19:18


O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

özel güvenlik bölgesi

Elazığ'daki 14 bölge terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle 15 Kasım 2018 tarihine kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği, 4 ilçeye bağlı 15 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu’nun 20.11.2017 tarihli 2017/11025 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.”


Badou Ndiaye
Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı
deniz seki
Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı
özel güvenlik bölgesi
O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yunus Emre İzol
Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi
cami saldırı
Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı
İlgili Haberler
Yunus Emre İzol

Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi

adana haberleri

250 kadın Zeytin dalı harekatına katılmak için dilekçe verdi

Muhterem Birgül

Belediye binası önünde kendini ateşe verdi

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
Badou Ndiaye

Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

deniz seki

Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

cami saldırı

Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı

Türk Tabipleri Birliği

TBB'den ilk açıklama geldi 'Bize söylenen bir şey yok'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam