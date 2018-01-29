250 kadın Zeytin dalı harekatına katılmak için dilekçe verdi
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 250 kadın Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü askerlik yapmak için dilekçe verdi
Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde bulunan Askerlik Şubesi'ne ellerinde Türk bayraklarıyla giden kadınlar, sloganlar atarak Afrin'deki Mehmetçiklere destek verdi. Askere gitmek isteyen kadınlar adına konuşan Halime Büyükgüzel, "Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimizle Zeytin Dalı Harekatı'nda omuz omuza mücadele etmek istiyoruz" dedi. Görevli askerler de kadınlara teşekkür etti.