29/01/2018 16:11


Belediye binası önünde kendini ateşe verdi

Muhterem Birgül

Balıkesir’de meydana gelen olayda Muhterem Birgül isimli şahıs kendini ateşe verdi

Çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü sıkılarak ilk müdahalesi yapılan Birgül daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm “Balıkesir’de Muhterem Birgül adında bir yurttaşımız işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve AKP’nin dayattığı çaresizliğe dayanamadığı için kendini yaktı” dedi.

Twitter hesabından olaya ilişkin fotoğrafı da paylaşan Tüm şunları yazdı “Yurttaşımız hemen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktoru Halil Beggi’yle görüştüm. Mustafa Birgül’e şu an yanık ünitesinde müdahale ediliyor. İkinci dereceden yüzde 15 yanığı var ve hepsi baş bölgesinde. Hayati tehlikesi sürüyor.” dedi.

 

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