Türk Tabipleri Birliği üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında, Afrin'de yürütülen operasyon için "savaş bir halk sorunudur" tanımlamasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtına ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.