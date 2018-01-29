29/01/2018 16:02


Türk Tabipleri Birliği üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında, Afrin'de yürütülen operasyon için "savaş bir halk sorunudur" tanımlamasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtına ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

 

Badou Ndiaye
Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı
deniz seki
Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı
özel güvenlik bölgesi
O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yunus Emre İzol
Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi
cami saldırı
Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı
İlgili Haberler
özel güvenlik bölgesi

O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Yunus Emre İzol

Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi

adana haberleri

250 kadın Zeytin dalı harekatına katılmak için dilekçe verdi

Muhterem Birgül

Belediye binası önünde kendini ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
Badou Ndiaye

Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

deniz seki

Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

cami saldırı

Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı

Türk Tabipleri Birliği

TBB'den ilk açıklama geldi 'Bize söylenen bir şey yok'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam