Afrin'de son durum kritik nokta 915. Tepe de ele geçirildi

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 10. gününde stratejik 915. Tepe ele geçirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinin batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.