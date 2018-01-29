29/01/2018 15:47


HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme

hdp binası saldırı

HDP'nin İstanbul Pendik ilçe binasına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan 8 kişi delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı

Olayın ardından önce 11 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi serbest bırakılmış, 8 kişi de adliyeye sevk edilmişti. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen 8 kişi, "Yangın çıkarma" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. 8 kişi, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.

Pendik Hatboyu Caddesi'ndeki HDP İlçe binasına dün akşam saatlerinde kapıyı kırarak içeriye giren bir grup, eşyaları tahrip edip, ateşe vermişti. İhbar üzerine binaya polis ve itfaiye sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü.

 

Alparslan Çabuk
Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak
hdp binası saldırı
HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme
İsmail Metin Temel
İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı
necdet sivasli
Menbiç krizi derinleşir mi
Rajesh Maru
MRI cihazı genç adamı yuttu
İlgili Haberler
Demet Taşar

Kırmızı bültenle aranan 24 yaşındaki terörist yakalandı

Kandil ve Asos

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 11 hedef vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı

TSK Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

hava durumu

Meteoroloji Cuma günü için uyardı yağış yeniden yurda geliyor

Son Dakika Haberleri
Alparslan Çabuk

Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak

necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

İsmail Metin Temel

İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

Rajesh Maru

MRI cihazı genç adamı yuttu

 Yazarlarımız
VATAN ÖZ

Hep kandırıldık biz hep

Tersine Demokrasi Tersine Dünya  Öldürülen masum insanlar, parçalanan aileler, çocuklar, bebekler… O kadar hayat boşuna mı yok oldu ?   Bu kadar basit mi?   Sen gücünü nereden alıyorsun ?   Kim oluyorsun ...

Devam