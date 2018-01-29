29/01/2018 12:19


Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 11 hedef vuruldu

Kandil ve Asos

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 11 hedef imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

 

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