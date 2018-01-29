TSK Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

TSK, Zeytin Dalı Harekatının 10. gününe kadar 597 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca gerçekleştirdiği hava harekatında,PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 44 hedef imha edildi.

Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur."