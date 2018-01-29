Meteoroloji Cuma günü için uyardı yağış yeniden yurda geliyor

Bu hafta geçtiğimiz haftanın aksine hava sıcaklıkları düşecek, yurtta adeta bahar havası hakim olacak. İstanbul'da 14 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar Akdeniz'de ise 20 civarında seyredecek

Hafta sonundan itibaren yağışların tekrardan yurda giriş yapması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altındayken bu hafta tam tersi bir durum söz konusu olacak. Günden güne ısınacak olan hava adım adım bahar günlerini hissettirecek duruma gelecek. Cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Hava sıcaklıkları yeni yağışlı hava dalgasıyla bir miktar düşecek.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Küresel tahmin sistemlerine göre yeni soğuk hava dalgası için Türkiye biraz daha bekleyecek. Gelecek haftanın ardından kar haberleri yine sozcu.com.tr'de olacak. 3 Şubat tarihinden itibaren adım adım düşmeye başlayan sıcaklıklarla beraber 7-8 Şubat'tarihlerinde soğuk hava dalgası kendini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.