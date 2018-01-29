Afrin operasyonuyla ilgili paylaşım yapan 311 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, 10 gündür devam eden Zeytin Dalı harekatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan 311 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin "sosyal medyadan terör propogandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındıkları ifade edildi.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca son bir haftada aralarında IŞİD üyesi Demet Taşar'ın da bulunduğu "28 teröristin etkisiz hale getirildiği" bilgisi de verildi:

"Son 1 haftada yurt içinde aralarında terör arananlar mavi liste ve Interpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar’ın da bulunduğu toplam 28 (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir."