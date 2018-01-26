26/01/2018 13:58


Flaş haber FETÖ ile bağlantılı 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı

gözaltı

Ankara merkez olmak üzere 11 ilde KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 27'si ByLock kullanıcısı toplam 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir" denildi.


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