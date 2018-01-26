Meteoroloji uyardı şiddetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri hafif kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 13

Antalya: Çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9