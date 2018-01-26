26/01/2018 09:45


CHP'li isimlerden şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti için sürpriz teklif

Musa Özalkan

CHP'li isimler TBMM Başkanlığına Zeytin Dalı harekatında şehit düşen Musa Özalkan için başvuruda bulundu

Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına yapılan başvuruda, şehit Özalkan'ın vasiyetine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Şehidimiz, ailesine verilecek olan tazminatından Irak'ın Telafer kentindeki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet etmiştir. Bu vasiyetin kamuoyu tarafınca öğrenilmesinin ardından siyasilerden, gerçek ve tüzel kişilerden vasiyetin yerine getirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunulacağı ifade edilmiş ve sözler verilmiştir.

Ancak şehidimizin vasiyetinin tam olarak yerine getirilebilmesi, anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Ortak değerimiz olan şehidimizin vasiyeti ile şehidimizin bize ortak emaneti olan eşi ve çocuğunun siyasi grup ya da şahıs tarafından değil, tüm milletimizi temsil eden TBMM tarafından sahiplenilmesi en uygun olanıdır.

Bu açıdan, şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun biçimde Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla TİKA'ya aktarılması sağlanmalıdır. Ancak eşdeğer tutarın, milletvekillerinin maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer örneklerde öncülük eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır. Bu konuda gerekli işlemlerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütülmesi için gereğini arz ve teklif ederiz.” 

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