26/01/2018 08:09


Önceden belirlenen adreslere hava destekli dev operasyon

istanbulda baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz'daki önceden belirlenmiş adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yaptı. Operasyon doğrultusunda ekipler tarafından Gümüşsuyu Mahallesi Çiftehavuzlar Sokağı'nda bir adrese de baskın yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız iki silah ele geçirildi. Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

 

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