Kedisine kavuşan Ali Dede yeniden hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Ordular köyünde geçtiğimiz hafta evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe soğuk algınlığı ve grip şikayetleri yeniden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı

Göğüs Hastalıkları Servisi’ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi. Ahmet Meşe, babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, "Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama" dedi.