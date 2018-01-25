25/01/2018 14:10


Soğuk hava can aldı evine giderken donarak can verdi

soğuk hava

Bu hafta başından bu yana yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili oluyor. Konya'nın Akşehir ilçesinde bu sabah bir kişi yolda soğuktan donmuş halde bulundu

Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı. Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rahmi Özdemir olduğu belirtilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

 


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