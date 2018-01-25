25/01/2018 14:01


Ankara merkezli 21 ilde 129 kişi hakkında gözaltı kararı

fetö operasyonu

Ankara merkezli 21 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda KHK ile meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi

Ekiplerin 21 ilde sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6 baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olarak görev yaparken KHK ile emniyet teşkilatından ihraç edildikleri öğrenildi. 

 Şüphelilerin, terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.


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