25/01/2018 08:58


Son dakika 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı

gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan 129 eski emniyet üyesi hakkında gözaltı kararı alındı

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6'sının baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olduğu kaydedildi. Açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 21 ilde yürütüldüğü, gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

 

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