25/01/2018 08:55


İstanbul'da sahil yolu çöktü İBB uyardı

Sarıyer Tarabya sahili

Bu sabah saatlerde Sarıyer Tarabya sahilinin yolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı

Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu. 

 

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