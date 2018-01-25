İstanbul'da sahil yolu çöktü İBB uyardı
Bu sabah saatlerde Sarıyer Tarabya sahilinin yolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı
Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.