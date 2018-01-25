İstanbul'da sahil yolu çöktü İBB uyardı

Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) 6.kez uzatıldı. Türkiye, 1,5 yıldır OHAL ile yönetiliyor. Hükümet olanlar OHAL’a daha ihtiyaç olduğunu, koşulların düzelmesi ile bunun kaldırılacağını söylüyor. Özellikle ...