Kilis'teki roketli saldırıda Valilik ölü sayısını açıkladı

Dün akşam saatlerinde Afrin'deki YPG hedeflerinden ateşlenen iki roket Kilis'e düşerek patlamıştı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Roketlerden biri Kilis kent merkezindeki Öğretmenevi yanında bulunan tarihi Çalık Camii’ne roket düştü. Akşam namazı için camide bulunan cemaatin üzerine düşen roket nedeniyle 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma, ambulans sevk edildi. Enkaz altında kalan şahısların kurtarılması için çalışma başlatılırken yaralılar ise Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.

VALİLİK: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün (dün) saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk, 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."