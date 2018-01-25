25/01/2018 06:34


Teröristlerin Afrin'de ele geçirilen mevzileri

afrin operasyonu

TSK tarafından 6 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken teröristlerin oluşturduğu betonarme ve çukur mevziler görüntülendi

Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı.Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.

Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı. Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

 

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