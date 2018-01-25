BUDO'nun iptal edilen seferleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.