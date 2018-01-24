Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi

Diyarbakır'da öldürülen eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 17. yıl dönümünde anıldı

Okkan için hem memleketi Hendek'te mezarının başında hem de Diyarbakır'da anma törenleri düzenlendi.Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda da beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.Ölümünden sonra Diyarbakır Valiliği tarafından Sezai Karakoç bulvarında yapılan Gaffar Okkan anıtı önünde sabah saatlerinde bir anma töreni gerçekleşti.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programına resmi görevliler dışında bir "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar da katıldı.

Diyarbakır'da birçok ilki başardı, çok sevilen bir isim oldu

Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede halkın sevdiği bir isim olmayı başardı.Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.Kendilerinden biriymiş gibi yaklaşan ve şehirde çok sevilen Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında büyük bir üzüntüye neden oldu.Okan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi.Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

Gaffar Okkan'ın hayatı

1952 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti.1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 1992 yılında aynı şehirde 1993'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi olduktan sonra Kars İl Emniyet Müdürü oldu.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makam aracıyla Valilik Binası'na giderken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek beş korumasıyla birlikte öldürülmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe