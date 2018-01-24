24/01/2018 17:18


Ölümünün 25. yılında Uğur Mumcu anıldı

Uğur Mumcu

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 25. yılında mezarı başında anıldı

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal, kızı Özge, oğlu Özgür ve çok sayıda vatandaş katıldı.Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine çiçek bıraktıktan sonra mum yaktı.Anma etkinliğine katılan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve vatandaşlar da Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikaste uğradığı, adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile kısa bir süre görüştü.Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı'na sonrasında da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, sanatçı Selda Bağcan da küçük bir konser verdi.


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