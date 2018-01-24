24/01/2018 10:56


Belediye otobüsüne molotof kokteyli atıldı yaralılar var

belediye otobüsü saldırı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli saldırı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi’ne ait içinde yolcu bulunan 33 DFP 63 plakalı otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

İlgili Haberler
ortaköy gece kulübü

Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı

kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

Uğur Mumcu

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu aramızdan ayrılalı 25 yıl oldu

kar yağışı

Kocaeli'nde her yer beyaza büründü yağış devam ediyor

Son Dakika Haberleri
Türkiye ev satın alan, türkiye emlak piyayası, türkiye toprak atışı, türkiye ev satışı

Türkiye en çok ev mülk satın alan ülke belli oldu, İşte o çarpıcı ülke

afrin operasyonu

Zeytin Dalı Harekatının 5. gününde neler yaşanıyor

afrin operasyonu

Son dakika sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

Muharrem İnce

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na şok suçlama

 Yazarlarımız
turker erturk

Afrin'in Arka Planı

Bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan harekâtın dördüncü günü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üstün başarılar diliyoruz. Tanrı askerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. Afrin’de egemen ...

Devam