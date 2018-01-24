Belediye otobüsüne molotof kokteyli atıldı yaralılar var
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli saldırı düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi’ne ait içinde yolcu bulunan 33 DFP 63 plakalı otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.