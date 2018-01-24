Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı

İstanbul Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne yönelik iki kişi tarafından saldırı düzenlendi

Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polis ekipleri olayla iligili incelemesi devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.