24/01/2018 08:25


Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı

ortaköy gece kulübü

İstanbul Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne yönelik iki kişi tarafından saldırı düzenlendi

Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Olay yeri  inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu.  Polis ekipleri olayla iligili incelemesi devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


erdoğan ve putin
Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü
ortaköy gece kulübü
Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı
Heather Nauert
ABD'den Rusya'yı şok edecek suçlama
Gupse Özay
Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin operasyonu tepkisi
kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
İlgili Haberler
kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

Uğur Mumcu

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu aramızdan ayrılalı 25 yıl oldu

kar yağışı

Kocaeli'nde her yer beyaza büründü yağış devam ediyor

Jerome Powell

Fed'in yeni başkanı belli oldu

Son Dakika Haberleri
erdoğan ve putin

Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü

Gupse Özay

Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin operasyonu tepkisi

Heather Nauert

ABD'den Rusya'yı şok edecek suçlama

Kerimcan Kamal ve Doğa Rutkay

Doğa Rutkay ikiz annesi olacak

 Yazarlarımız
turker erturk

Afrin'in Arka Planı

Bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan harekâtın dördüncü günü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üstün başarılar diliyoruz. Tanrı askerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. Afrin’de egemen ...

Devam