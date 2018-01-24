24/01/2018 08:03


İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

kar yağışı

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Kar yağışı ilerleyen günlerde doğu bölgelere doğru kaymaya başlayacak ve yavaş yavaş yurdu terk edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta’nın doğu kesimleri ile Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


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