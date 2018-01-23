23/01/2018 17:21


Almanya'da Afrin operasyonu kavgası ortalığı karıştırdı

Hannover Havalimanı

Almanya'nın Hannover Havalimanı’nda bir araya gelen PYD destekçisi grup ile Türkiye’ye giden yolcular arasında kavga çıktı

Grup Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayraklarıyla harekatın hedefindeki PYD flamaları taşıdı, PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre iki grup önce sözlü olarak atıştı, ardından da kavga çıktı. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bayrak sopasıyla birbirlerine vurdu. DW Türkçe, kavganın PYD destekçileriyle Türkiye yolcuları arasında çıktığını yazdı. Polis, izinsiz gösteriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.


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