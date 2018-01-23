23/01/2018 16:45


Zeytin Dalı harekatı ile ilgili son haberler

zeytin dalı harekatı

TSK tarafından Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor

Jetlerimizin havadan terör yuvalarını yerle bir etmesiyle başlayan Zeytin Dalı Harekatı, dün yeni bir aşamaya girdi. Harekatta 2 yeni cephe açıldı… Tanklarımız Kilis Gülbaba'dan sonra Hatay Hassa'dan sınırı geçerek hainleri kuşattı. El Bab'daki birliklerimiz de Azez'den Afrin'e girdi. Kaçış yolu kalmayan teröristlerin kuşatılma operasyonundan bir acı haber geldi. Kilis Gülbaba yakınlarındaki çatışmada bir askerimiz şehit düştü.

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini ‘zırh delici toplar’ ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan ‘M60T’ tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış ‘zırh delici’ top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO’ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay’dan Afrin’in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesini engellemeye başladı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

14:35 / Maalesef bir acı haber daha geldi. Afrin’de Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’yı şehit verdik.

12:15 / Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinden Demirtepe Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık verdi.

11:00 / Afrin’deki  PKK/KCK/PYD-YPG’li teröristlerin bulunduğu mevziler Türk askerleri tarafından ateş altına alındı. O anlar böyle görüntülendi.

10:00 / Hava harekatı yeniden başladı. Obüs atışları da devam ediyor…

00:00 / Erdoğan gece yarısı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde video konferans aracılığıyla askeri yetkililerle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay´daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi.


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