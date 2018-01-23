Zeytin Dalı Harekatın'dan bir acı haber daha geldi

Zeytin Dalı Harekatının 4. gününde 30 yaşındaki Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu

Suriye’nin Ömer Uşağı bölgesinin kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan üsteğmenin cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ACI HABER EŞİNE VERİLDİ

Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter hesabından, “Vatanımızın bekası için Afrin’de ‘Zeytin Dali Harekatı'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.” yazısı ile paylaştı.