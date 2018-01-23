23/01/2018 16:15


Teröristler tarafından atılan iki roket Kilis ve Reyhanlı'ya düştü

roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesinden PKK tarafından ateşlenen roketten biri Kilis'e diğeri de Reyhanlı'ya düştü

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen bir roket, Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. 

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Terör örgütü tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket ise, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırının ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

 

 


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