23/01/2018 10:43


Zeytin Dalı harekatı hakkında paylaşım yapan 9 kişi gözaltında

gözaltı

Zeytin Dalı Harekatına dair sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital dokümana el konuldu.

İlgili Haberler
Musa Özalkan

Acı haber geldi Musa Özalkan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düştü

roket

Afrin'den atılan roket ahıra isabet etti

kilis haberleri

PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü

Salzburg Başkonsolosluğu

Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
Küresel gelir adaletsizliği, zengin, fakir, dunya ekonomis,

Dünyanın yüzde 82’lik gelir dilimi yüzde 1’lik zengin kesime gidiyor

beyaz saray

Beyaz Saray'dan Afrin operasyonuna dair ilk açıklama

zeytin dalı harekatı

BMGK toplandı Türkiye'ye çağrı var

suriye yönetimi

Suriye yönetimi Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında ne düşünüyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Kurtuluş Kuruluştadır

Dün (17 Ocak 2018) yaptığı bir basın toplantısı ile Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Uzun, heyecanlı, duygulu ama aynı zamanda ...

Devam