22/01/2018 17:50


Afrin'den atılan roket ahıra isabet etti

roket

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatı devam ederken saat 17.10 sıralarında atılan roket Kilis'teki bir ahıra isabet etti

Patlamanın etkisiyle yaralanan at, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla Kilis Belediyesine ait veterinerlik hizmetleri müdürlüğüne götürülerek, tedavi altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis, çevre güvenliğini aldı. Roketin isabet ettiği ahırda ve çevresinde hasar oluştu. Bu arada harekatın başladığı günden bu yana Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 14 roket atıldı ve 8 kişi yaralandı.

Bugün, Hatay Kırıkhan'daki Kartepe bölgesine atılan havanın seyyar jenaratöre isabet etmesi sonucu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş’ın (30) şehit olmuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik dünkü saldırılarda ise Suriyeli bir sivil yaşamını yitirmiş, 54 kişi yaralanmıştı. 


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